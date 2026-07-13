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Два ребенка за три дня утонули в Комсомольске-на-Амуре

Один трагический случай произошел на реке Амур, второй — в искусственном карьере.

В Комсомольске-на-Амуре за три дня на воде погибли двое детей девяти и десяти лет. Один трагический случай произошел на Амуре, второй — в искусственном карьере, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Девятилетний ребенок утонул 10 июля в районе улицы Новаторов. На поиски выехали спасатели и психологи поисково-спасательного отряда МЧС, однако обнаружить мальчика сразу не удалось. В течение трех дней водолазы совершили 13 спусков, обследовали десять квадратных километров дна и 20 километров береговой линии.

Вечером 12 июля тело ребенка заметили очевидцы. Спасатели доставили его на берег и передали сотрудникам полиции, которым предстоит восстановить все обстоятельства трагедии.

В тот же день в 08:50 поступило сообщение о гибели десятилетнего ребенка в искусственном карьере. К водоему направили спасателей, водолазную группу с оборудованием для обследования дна и сотрудников правоохранительных органов.

Во время поисков тело ребенка подняли из воды и передали полиции. Причины и обстоятельства обоих происшествий устанавливаются.

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