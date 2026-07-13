Охранник погиб при ударе США по насосной станции в провинции Хузестан

Снаряд разорвался на территории насосной станции. Охранник объекта погиб на месте. Спасатели и врачи уже прибыли в район ЧП. Медики следят за состоянием пострадавших.
«После утренней атаки американского противника и удара снаряда на сельскохозяйственную станцию в городе Махшахр был убит охранник комплекса, ещё четверо получили ранения», — пишет издание.
Утром в понедельник американские ракеты также поразили цели в других населённых пунктах. Удары зафиксировали в Ахвазе, Омидии, Махшаре, Бехбахане, Дезфуле, Андимешке и Абадане. Боеприпасы упали и в окрестностях Шадегана.
Напомним, армия США запустила новую волну атак по иранской территории. Приказ отдал президент Дональд Трамп. Операция началась в полночь 13 июля по московскому времени.
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