Автобус вылетел на встречку и протаранил легковушку в Приморье

Авария случилась 11 июля на 78-м километре дороги Осиновка — Рудная Пристань. Водитель автобуса № 503, который следовал из Владивостока в Дальнегорск, не справился с управлением. Произошло столкновение с Suzuki Jimny. 63-летняя пассажирка внедорожника скончалась на месте до приезда врачей, а 64-летнего водителя госпитализировали с переломом ребра.