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Собянин сообщил об уничтожении уже 16 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще пять беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 16.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще пять беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 16.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

При атаке украинского дрона на автобусную остановку в Энергодаре погибла женщина, еще четыре мирных жителя получили ранения. По словам мэра города Максима Пухова, троим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, а еще одного человека госпитализировали.

11 июня в Грайвороне Белгородской области 13-летнего мальчика на велосипеде атаковал украинский беспилотник, у ребенка тяжелые ранения, сообщил оперативный штаб региона. Подростка со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ.

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