На Багамах при крушении самолета погибли участники группы The Pond Band

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Музыкальная группа The Pond Band и диджей погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Багамских Островах. Всего жертвами происшествия стали 10 человек. Об этом сообщил профсоюз местных исполнителей.
«Среди тех, кого мы потеряли, — некоторые из талантливых и ярких представителей нашего шоу-бизнеса, в том числе участники группы The Pond Band и диджей», — привело агентство Associated Press заявление профсоюза.
Ранее сообщалось, что туристический самолет Cessna 402C авиакомпании Flamingo Air разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау. Причины крушения выясняются. В связи с трагедией правительство Багамских Островов временно приостановило все рейсы авиакомпании Flamingo Air.