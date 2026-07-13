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На Багамах при крушении самолета погибли участники группы The Pond Band

Всего жертвами ЧП стали 10 человек, сообщил профсоюз местных исполнителей.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Музыкальная группа The Pond Band и диджей погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Багамских Островах. Всего жертвами происшествия стали 10 человек. Об этом сообщил профсоюз местных исполнителей.

«Среди тех, кого мы потеряли, — некоторые из талантливых и ярких представителей нашего шоу-бизнеса, в том числе участники группы The Pond Band и диджей», — привело агентство Associated Press заявление профсоюза.

Ранее сообщалось, что туристический самолет Cessna 402C авиакомпании Flamingo Air разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау. Причины крушения выясняются. В связи с трагедией правительство Багамских Островов временно приостановило все рейсы авиакомпании Flamingo Air.