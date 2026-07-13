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Собянин сообщил об отражении атаки уже 19 направлявшихся к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще три вражеских беспилотника (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 19.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще три вражеских беспилотника (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 19.

— Атака еще трех беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

В ночь с 11 на 12 июля отечественные силы ПВО ликвидировали 349 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и другими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

3 июля свыше 10 районов Крыма оказались частично или полностью обесточенными в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил советник главы региона Олег Крючков. На круглосуточном дежурстве работают несколько десятков энергетиков, которые восстанавливают поврежденные после ударов, добавил он.

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