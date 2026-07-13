Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
Общее число сбитых дронов достигло 24.
Ранее один человек погиб, двое, включая 10-летнего ребенка, пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
11 июня в Грайвороне Белгородской области 13-летнего мальчика на велосипеде атаковал украинский беспилотник, у ребенка тяжелые ранения, сообщил оперативный штаб региона. Подростка со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ.