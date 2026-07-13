ПВО сбила 24 дрона на подлёте к Москве с начала суток

Накануне средства ПВО отразили одну из самых крупных атак на столичный регион. Военные уничтожили на подлёте к городу свыше 70 дронов. За минувшие сутки в сторону Подмосковья летели более 300 аппаратов. Сергей Собянин отметил, что военные перехватили основную массу воздушных целей на дальних подступах.