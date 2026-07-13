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ПВО сбила 24 дрона на подлёте к Москве с начала суток

Силы противовоздушной обороны сбили ещё 13 вражеских дронов, которые летели на Москву. Об уничтожении целей рассказал мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток военные ликвидировали 24 летательных аппарата на подлёте к городу.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Новая волна атак дронами началась сразу после полуночи 13 июля. Украинские беспилотники продолжают массовые налёты на столицу. Информации о деталях атаки и возможных последствиях на земле не поступала.

Накануне средства ПВО отразили одну из самых крупных атак на столичный регион. Военные уничтожили на подлёте к городу свыше 70 дронов. За минувшие сутки в сторону Подмосковья летели более 300 аппаратов. Сергей Собянин отметил, что военные перехватили основную массу воздушных целей на дальних подступах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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