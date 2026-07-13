29 человек пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и пригорода за неделю

IrkutskMedia, 13 июля. 24 ДТП произошло на дорогах Иркутска и округа за неделю. С 6 по 12 июля в авариях пострадали 29 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Всего за данный период произошло 58 ДТП, в которых повреждено 93 транспортных средства.