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29 человек пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и пригорода за неделю

С 6 по 12 июля в столице Приангарья произошло 24 аварии.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 июля. 24 ДТП произошло на дорогах Иркутска и округа за неделю. С 6 по 12 июля в авариях пострадали 29 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Всего за данный период произошло 58 ДТП, в которых повреждено 93 транспортных средства.

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, за неделю зафиксировано 10 наездов на пешеходов, восемь столкновений транспорта, три наезда на велосипедистов, а также по одному съезду с дороги, наезду на препятствие и падению пассажира.

Ранее агентство сообщало, что уголовное дело завели на лихача, сбившего женщину на пешеходном переходе в Усть-Куте при попытке скрыться от полиции. Резонансный случай произошел накануне днем, 9 июля. Предварительно установлено, что фигурант, управляя автомобилем ВАЗ-2115 в Усть-Куте, не остановился по требованию экипажа ДПС и попытался скрыться.