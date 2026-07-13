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Камчатцы потеряли сотни миллионов из-за телефонных аферистов

На Камчатке подвели итоги полугодия по борьбе с дистанционным мошенничеством.

На Камчатке подвели итоги полугодия по борьбе с дистанционным мошенничеством. В прокуратуре края зафиксировали 356 эпизодов хищений денег у граждан через интернет и телефон. Общая сумма потерь перевалила за 210 миллионов рублей.

Наиболее уязвимой группой оказались пожилые люди — среди пострадавших числятся 64 пенсионера. При этом, как подчеркнули в ведомстве, жертвами аферистов становятся люди совершенно разных возрастов и профессий.

Один из характерных случаев привела прокуратура: администратору частной клиники поступило указание от лже-работодателя срочно оплатить поставку оборудования. Сотрудница перевела деньги с собственного счета, однако в компании такое приобретение даже не планировали.

В июне сумма ежемесячного ущерба составила 10,5 млн рублей — это меньше, чем в предыдущие месяцы года. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года количество зарегистрированных преступлений было почти в два раза выше — 601 случай.

Власти призывают жителей проявлять бдительность: не выполнять требования незнакомцев о передаче кодов подтверждения и не переводить средства на подозрительные счета. При поступлении подозрительных звонков рекомендовано немедленно прерывать разговор, сверять информацию по официальным каналам и обращаться в полицию.

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