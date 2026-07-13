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Два ребёнка утонули в Комсомольске-на-Амуре за три дня

Следком возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре на прошедшей неделе зафиксировано сразу два трагических происшествия на воде: мальчик и девочка девяти лет утонули в водоемах. Тела погибших обнаружили и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств. Возбуждены уголовные дела, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По одной из версий сотрудников следственного комитета, в пятницу, 10 июля, около полудня 9-летний мальчик отправился с друзьями к берегу Амура на велосипедах. Дети решили искупаться в водоеме недалеко от улицы Новаторов города. Несовершеннолетний зашел в воду, после чего его снесло течением.

В этот же день группа спасателей МЧС выдвинулась на место, поиски заняли три дня.

— Водолазная группа выполнила 13 спусков, обследовала 10 квадратных километров дна и 20 километров береговой линии. Вечером 12 июля тело утонувшего ребенка обнаружили очевидцы, спасатели доставили его на берег и передали сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще одно трагическое происшествие зафиксировали 12 июля. Утром, в 8:50 по местному времени, в дежурную часть министерства чрезвычайных ситуаций поступил вызов: в одном из искусственных карьеров Комсомольска-на-Амуре утонул ребенок. Тело погибшей девочки обнаружили и передали сотрудникам полиции.

— В дневное время 9-летняя девочка с подругами отправилась гулять к искусственному карьеру в районе промышленной территории Северного шоссе города. Играясь в воде, ребенок, не умеющий плавать, утонул, — озвучили в Следкоме одну из версий.

Обстоятельств произошедшего устанавливают. Следственный отдел СУ СК России по городу Комсомольск-на-Амуре возбудил уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

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