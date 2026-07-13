Два ребёнка утонули в Комсомольске-на-Амуре за три дня

По одной из версий сотрудников следственного комитета, в пятницу, 10 июля, около полудня 9-летний мальчик отправился с друзьями к берегу Амура на велосипедах. Дети решили искупаться в водоеме недалеко от улицы Новаторов города. Несовершеннолетний зашел в воду, после чего его снесло течением.