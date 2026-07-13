В Европе от экстремальной жары погибли по меньшей мере 10 тысяч человек

Наиболее высокий уровень избыточной смертности отмечен в Бельгии и Франции. В Испании, Нидерландах и Швейцарии показатели оцениваются как умеренные, тогда как Великобритания, Германия и Италия вошли в число стран с относительно низким уровнем избыточной смертности.