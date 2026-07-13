В Европе от экстремальной жары погибли по меньшей мере 10 тысяч человек

Экстремальная жара, накрывшая Европу во второй половине июня, могла стать причиной смерти не менее 10 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра по мониторингу смертности, проанализированные ТАСС.
Согласно статистике, на 26-й неделе 2026 года уровень избыточной смертности превысил 10 тысяч случаев среди людей всех возрастов. Наибольшее число смертей пришлось на граждан старше 65 лет — в этой возрастной группе зафиксировано более 9 тысяч случаев.
Наиболее высокий уровень избыточной смертности отмечен в Бельгии и Франции. В Испании, Нидерландах и Швейцарии показатели оцениваются как умеренные, тогда как Великобритания, Германия и Италия вошли в число стран с относительно низким уровнем избыточной смертности.
Ранее стало известно, что установившаяся в Европе экстремальная жара могла привести к 5,1 тыс. смертей в Германии.