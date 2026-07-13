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Убийцу оператора АЗС осудили в Красноярском крае

Присяжные вынесли вердикт по уголовному делу жительницы Красноярского края, которой инкриминировали убийство коллеги — оператора автозаправочной станции, — совершенное почти два десятилетия назад.

Источник: Российская газета

Присяжные вынесли вердикт по уголовному делу жительницы Красноярского края, которой инкриминировали убийство коллеги — оператора автозаправочной станции, — совершенное почти два десятилетия назад.

В ночь на 7 мая 2007 года нетрезвая женщина пришла на автозаправку, где в это время работала сменщица. Следователи выяснили, что коллеги нередко конфликтовали из-за мужчины, и в эту ночь попытка разобраться в отношениях тоже переросла в ссору.

Свободная от работы сменщица взяла нож и как минимум 35 раз ударила оператора. Раны оказались смертельными. Убийца скрылась, а затем избавилась от клинка, рассказали в прокуратуре края.

Преступление удалось раскрыть только спустя многие годы, когда следователи повторно допросили свидетелей. Один из них припомнил, что накануне резни на АЗС оператор в компании знакомых поведала о желании свести счеты с соперницей.

Присяжные признали женщину виновной. Суд приговорил ее к 12 годам колонии. С осужденной взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.