Убийцу оператора АЗС осудили в Красноярском крае

В ночь на 7 мая 2007 года нетрезвая женщина пришла на автозаправку, где в это время работала сменщица. Следователи выяснили, что коллеги нередко конфликтовали из-за мужчины, и в эту ночь попытка разобраться в отношениях тоже переросла в ссору.