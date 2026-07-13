Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске группа подростков заставила сверстника встать на колени, извиниться, а затем избила его

Следственный комитет проверит сообщение о противоправных действиях в отношении 16-летнего подростка. Группа сверстников заставила его встать на колени, извиниться, а затем избила. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на информационный центр СК России.

Источник: ТК Город

Следственный комитет проверит сообщение о противоправных действиях в отношении 16-летнего подростка. Группа сверстников заставила его встать на колени, извиниться, а затем избила. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на информационный центр СК России.

Инцидент произошел еще в апреле этого года. О нем в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина сообщила мать потерпевшего. Она рассказала, что ее сына и еще одного подростка вывезла на автомобиле группа их сверстников на парковку одного из городских кафе. Там парней заставили встать на колени и принести извинения. После этого сына заявительницы избили.

В СУ СК России по Иркутской области организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении информационного центра СК РФ. — Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Викторовичу Семенову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.