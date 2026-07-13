В Братске группа подростков заставила сверстника встать на колени, извиниться, а затем избила его

Инцидент произошел еще в апреле этого года. О нем в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина сообщила мать потерпевшего. Она рассказала, что ее сына и еще одного подростка вывезла на автомобиле группа их сверстников на парковку одного из городских кафе. Там парней заставили встать на колени и принести извинения. После этого сына заявительницы избили.