Более 121 кг синтетических наркотиков изъяли в Казахстане за 10 дней

Из незаконного оборота изъято 266 кг прекурсоров и 760 кг наркотиков, в том числе более 121 кг синтетических наркотиков. Например, недавно в Астане сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя столицы, у которого в ходе личного обыска и проверки арендуемого жилья изъяли 227 свертков с синтетическими наркотиками а-PVP весом 245 граммов, которые он намеревался сбыть на территории города.