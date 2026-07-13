Более 121 кг синтетических наркотиков изъяли в Казахстане за 10 дней

Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов озвучил подробности. По его словам, за первую декаду июля ведомство во взаимодействии с территориальными подразделениями выявило 187 наркоправонарушений, из которых 86 уголовных проступков и 101 преступление.
За 10 дней пресечено 46 фактов сбыта наркотиков, четыре факта хранения в особо крупном размере, 40 фактов культивирования наркосодержащих растений, а также зарегистрировано четыре факта контрабанды наркотиков.
Из незаконного оборота изъято 266 кг прекурсоров и 760 кг наркотиков, в том числе более 121 кг синтетических наркотиков. Например, недавно в Астане сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя столицы, у которого в ходе личного обыска и проверки арендуемого жилья изъяли 227 свертков с синтетическими наркотиками а-PVP весом 245 граммов, которые он намеревался сбыть на территории города.
В ведомстве подметили, что особый акцент делается на организацию и проведение антинаркотических мероприятий среди старшеклассников и студентов в каникулярный период. За первую декаду проведено 145 профилактических мероприятий с охватом шести тысяч подростков и молодежи.
«МВД продолжает целенаправленную работу по обеспечению жизни и здоровья граждан, а также пресечению фактов вовлечения молодежи в наркосреду», — заявил Абдикенов.