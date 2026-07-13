Суд взыскал 7,5 млн с компании за гибель бурильщика в Казачинско-Ленском районе

IrkutskMedia, 13 июля. Прокуратура Казачинско-Ленского района удовлетворила иск местной жительницы о защите прав её и её детей. В ходе проверки установлено, что в октябре 2025 года её супруг, работавший бурильщиком, получил травмы при выполнении работ и скончался.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, причиной несчастного случая стал ненадлежащий контроль со стороны работодателя за безопасными условиями труда. Прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда семье погибшего.
Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с производственной компании 7,5 млн рублей в пользу вдовы и двух несовершеннолетних детей. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Напомним, что Шелеховский городской суд Иркутской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего тракториста. Фигуранта признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух мужчин в возрасте 41 года и 45 лет.