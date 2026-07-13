Суд взыскал 7,5 млн с компании за гибель бурильщика в Казачинско-Ленском районе

IrkutskMedia, 13 июля. Прокуратура Казачинско-Ленского района удовлетворила иск местной жительницы о защите прав её и её детей. В ходе проверки установлено, что в октябре 2025 года её супруг, работавший бурильщиком, получил травмы при выполнении работ и скончался.