Водителя фуры осудят за гибель трех человек в Приморье

Авария произошла в январе 2026 года на дороге Раздольное — Хасан. Мужчина за рулем крупногабаритного тягача ехал с сильным превышением разрешенной скорости и в итоге потерял управление. Тяжелую машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом King Long.