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Водителя фуры осудят за гибель трех человек в Приморье

Мужчина потерял управление и врезался в пассажирский автобус.

Источник: Комсомольская правда

В Хасанском районе перед судом предстанет водитель большегруза. Мужчина устроил страшную аварию с пассажирским автобусом, унесшую жизни трех человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Авария произошла в январе 2026 года на дороге Раздольное — Хасан. Мужчина за рулем крупногабаритного тягача ехал с сильным превышением разрешенной скорости и в итоге потерял управление. Тяжелую машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом King Long.

У шофера общественного транспорта не было шансов избежать удара. В аварии водитель автобуса и двое пассажиров скончались на месте, еще два человека получили тяжелые травмы.

«В суд поступило уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Сейчас расследование уголовного дела полностью завершено. Первое судебное заседание назначено на 21 июля.