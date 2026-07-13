Новые поиски Усольцевых в тайге Красноярского края не принесли результатов

Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября прошлого года недалеко от поселка Кутурчин. Семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка, с тех пор о них ничего неизвестно.