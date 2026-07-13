Новые поиски Усольцевых в тайге Красноярского края не принесли результатов

Спасатели обследовали километры тайги на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае, но найти их пока не удалось, сообщает КГКУ «Спасатель».
Отмечается, что в течение четырех дней спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности. Еще 200 километров они проехали на квадроциклах.
На данный момент семья не найдена, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В поисках были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что следователи организовали новые точечные поиски Усольцевых с 9 до 12 июля. Региональное следственное управление СК РФ уточнило, что ищут семью по-прежнему в Кутурчинском Белогорье.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября прошлого года недалеко от поселка Кутурчин. Семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка, с тех пор о них ничего неизвестно.
Выдвигаются различные версии исчезновения семьи, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.