Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в бане едва не уничтожил жилой дом в Щучинске

В Щучинске Акмолинской области пожар, разгоревшийся в бане, перекинулся на кровлю жилого дома. Возгорание удалось ликвидировать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Пресс-служба ДЧС Акмолинской области сообщила о возгорании хозяйственной постройки (бани) в городе Щучинск Бурабайского района.

Огонь распространился на кровлю частного жилого дома, но огнеборцам удалось предотвратить дальнейшее распространение и ликвидировать горение на площади 50 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Казахстанцам напомнили, что в случае возникновения пожара нужно звонить по номерам 101 или 112.