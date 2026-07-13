Пожар в бане едва не уничтожил жилой дом в Щучинске

Пресс-служба ДЧС Акмолинской области сообщила о возгорании хозяйственной постройки (бани) в городе Щучинск Бурабайского района.
Огонь распространился на кровлю частного жилого дома, но огнеборцам удалось предотвратить дальнейшее распространение и ликвидировать горение на площади 50 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Казахстанцам напомнили, что в случае возникновения пожара нужно звонить по номерам 101 или 112.