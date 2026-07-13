Сильный ветер унес мужчину на надувном матрасе на озере Шалкар

Во время купания на надувном матрасе сильным порывом ветра мужчину унесло далеко от берега.
Спасатели оперативно-спасательного отряда оперативно обнаружили отдыхающего и доставили его на берег.
В медицинской помощи спасенный не нуждался.
Не используйте надувные матрасы и другие плавательные средства при сильном ветре, а также не отплывайте далеко от берега, напомнили в МЧС.
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