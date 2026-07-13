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Сильный ветер унес мужчину на надувном матрасе на озере Шалкар

На озере Шалкар в Северо-Казахстанской области мужчину, который отдыхал в воде на надувном матрасе, унесло от берега сильным ветром, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области на озере Шалкар сотрудники МЧС оказали помощь отдыхающему.

Во время купания на надувном матрасе сильным порывом ветра мужчину унесло далеко от берега.

Спасатели оперативно-спасательного отряда оперативно обнаружили отдыхающего и доставили его на берег.

В медицинской помощи спасенный не нуждался.

Не используйте надувные матрасы и другие плавательные средства при сильном ветре, а также не отплывайте далеко от берега, напомнили в МЧС.

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