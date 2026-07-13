В Хабаровском крае зарегистрировали три лесных пожара

В Аяно-Майском районе Хабаровского края растет площадь лесного пожара, зафиксированного на прошлой неделе. Огонь в Аянском лесничестве распространился с 49 до 491 гектара. Помимо этого, в муниципалитете обнаружили еще два возгорания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».