В Хабаровском крае зарегистрировали три лесных пожара

В Аяно-Майском районе Хабаровского края растет площадь лесного пожара, зафиксированного на прошлой неделе. Огонь в Аянском лесничестве распространился с 49 до 491 гектара. Помимо этого, в муниципалитете обнаружили еще два возгорания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, на данный момент площадь пожара, зарегистрированного 9 июля, составляет 779 гектаров. При обнаружении огонь фиксировали на 125 гектарах. Вместе с ним в Аянском лесничестве возникло дополнительное возгорание. Площадь пожара увеличилась с 50 до 93 гектаров.
Общая площадь трех пожаров превышает 1,3 тысячи гектаров. Их тушение прекращено по решению КЧС и ПБ. Ситуацию держат на контроле. Кроме того, в регионе сохраняется I-V класс пожарной опасности.
Особый режим действует в Верхнебуреинском, Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко.
Напомним, что на прошлой неделе специалисты зарегистрировали пожар в Северном лесничестве Ванинского района. Сейчас огонь ликвидирован. На тушении задействовали 23 специалиста, бульдозер, трактор, а также воздушное судно С-182.