В Канске у любителей пьяной езды арестовали 23 автомобиля

Среди таких 28-летний житель Канского округа, который в автошколе не учился, прав не получал. Но купил «Тойоту Калдину», отпраздновал это, поехал кататься и сразу же попался на глаза наряду ДПС. В наказание ему назначили 10 суток административного ареста. Отсидел и снова решил развеять скуку: позвал приятеля в сауну, затем в ночной клуб — и снова был задержан госавтоинспекторами.