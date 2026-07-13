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В Бурятии произошло землетрясение

Эпицентр сейсмособытия находился в 7,6 км северо-западнее от населенного пункта Кырен Тункинского района.

УЛАН-УДЭ, 13 июля. /ТАСС/. Землетрясение произошло в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

«В 05:18 по московскому времени зарегистрировано сейсмособытие на территории Тункинского района. Эпицентр находился в 7,6 км северо-западнее от населенного пункта Кырен Тункинского района», — говорится в сообщении.

Согласно данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс сейсмособытия составил 12,9. В соседнем Приангарье — в Иркутске, Cлюдянке, Ангарске, Шелехове и ряде других населенных пунктов землетрясение ощущалось на 3 балла.

«По информации ЕДДС, на территории Тункинского района ощущались слабые точки. Организована работа групп по обследованию зданий и сооружений», — отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Территория Тункинского района относится к Байкальской рифтовой зоне, которая протянулась от Монголии до Якутии. Территория характеризуется высокой сейсмической активностью, так как в этом месте происходит расхождение земной коры. К рифту также относится озеро Хубсугул в Монголии.

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