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Опасная дорога: в НСО пьяные водители и без прав управления устроили почти 50 ДТП

Ситуация с авариями продолжает оставаться тревожной.

Источник: НДН.ИНФО

Как сообщил на оперативном совещании у губернатора заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин, за прошедшую неделю — с 6 по 12 июля — в регионе произошло 63 ДТП (+12 процентов к предыдущему периоду), в которых погибли 8 человек, ещё 71 получили травмы.

По словам Травина, 16 ДТП устроили пьяные водители (13 пострадавших), ещё в 33 авариях виноваты водители, лишённые прав. В более половине ДТП были пострадавшие.

Виталий Злодеев