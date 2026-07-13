Опасная дорога: в НСО пьяные водители и без прав управления устроили почти 50 ДТП

Как сообщил на оперативном совещании у губернатора заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин, за прошедшую неделю — с 6 по 12 июля — в регионе произошло 63 ДТП (+12 процентов к предыдущему периоду), в которых погибли 8 человек, ещё 71 получили травмы.