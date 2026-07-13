Новые четырёхдневные поиски семьи Усольцевых в сибирской тайге не дали результатов

«В течение четырёх дней краевые спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и ещё 200 километров — на квадроциклах», — отчитались в ведомстве.
В операции участвовали шесть специалистов и четыре единицы техники. Все усилия оказались напрасными. Следов пропавших до сих пор не нашли.
Ранее поисковые отряды проверили ещё 51 квадратный километр леса. Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Перед исчезновением они заехали в посёлок Мина. В местном магазине путешественники приобрели напитки, закуски и нож. Затем они проехали на автомобиле ещё два километра и пешком поднялись на гору с видом на реку Мину. С момента таинственного исчезновения в районе посёлка Кутурчин прошло уже девять месяцев. Из-за отсутствия новых улик следователи вправе прекратить уголовное дело.
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