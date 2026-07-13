Новые четырёхдневные поиски семьи Усольцевых в сибирской тайге не дали результатов

Ранее поисковые отряды проверили ещё 51 квадратный километр леса. Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Перед исчезновением они заехали в посёлок Мина. В местном магазине путешественники приобрели напитки, закуски и нож. Затем они проехали на автомобиле ещё два километра и пешком поднялись на гору с видом на реку Мину. С момента таинственного исчезновения в районе посёлка Кутурчин прошло уже девять месяцев. Из-за отсутствия новых улик следователи вправе прекратить уголовное дело.