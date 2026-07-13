Красноярку осудили за убийство коллеги на АЗС, совершённое 17 лет назад

В Красноярском крае на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор жительнице деревни Малая Тумна. Она признана виновной в убийстве 44-летней сотрудницы автозаправочной станции, совершённом в 2007 году. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
По версии следтсвия, в ночь с 6 на 7 мая 2007 года женщина, работавшая оператором АЗС, в состоянии алкогольного опьянения пришла на станцию, где дежурила её коллега. Между ними регулярно возникали конфликты. Во время разговора вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Злоумышленница схватила нож и нанесла потерпевшей множественные удары. Женщина скончалась на месте, а убийца скрылась, избавившись от орудия.
Дело долгие годы оставалось нераскрытым. В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи повторно допросили свидетелей. Один из них рассказал, что накануне фигурантка высказывала намерение свести счёты с коллегой.
Суд приговорил женщину к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Также она обязана выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Справедливость настигла убийцу спустя 17 лет.
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