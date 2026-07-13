Красноярку осудили за убийство коллеги на АЗС, совершённое 17 лет назад

По версии следтсвия, в ночь с 6 на 7 мая 2007 года женщина, работавшая оператором АЗС, в состоянии алкогольного опьянения пришла на станцию, где дежурила её коллега. Между ними регулярно возникали конфликты. Во время разговора вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Злоумышленница схватила нож и нанесла потерпевшей множественные удары. Женщина скончалась на месте, а убийца скрылась, избавившись от орудия.