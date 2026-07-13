В Приморье выписали беременную, выпавшую с седьмого этажа

Пострадавшую госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2. При обследовании у пациентки не обнаружили переломов, диагностировали лишь множественные ушибы. Будущий ребенок также не пострадал. По словам пострадавшей, дерево, за которое она зацепилась при падении, смягчило удар.