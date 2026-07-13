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В Приморье выписали беременную, выпавшую с седьмого этажа

Выпавшую из окна во Владивостоке беременную женщину выписали из больницы.

Источник: РИА Новости

Владивосток, 13 июля — РИА Новости

Беременная жительница Владивостока, выпавшая из окна своей квартиры на седьмом этаже и выжившая, выписана из больницы. Об этом сообщил РИА Новости Артем Днепровский, пресс-секретарь минздрава Приморья.

Ранее в минздраве Приморья рассказали агентству, что 28-летняя жительница Владивостока на 30-й неделе беременности выпала из окна своей квартиры и выжила, получив лишь ушибы.

«Девушка выписана. Ее состояние позволяет находиться под наблюдением амбулаторно», — сказал Днепровский.

Десятого июля в минздраве края сообщили РИА Новости, что 28-летняя женщина, находясь на 30-й неделе беременности, не могла уснуть ночью и решила протереть окно. Встав на подоконник, она поскользнулась и упала спиной вниз с седьмого этажа.

Пострадавшую госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2. При обследовании у пациентки не обнаружили переломов, диагностировали лишь множественные ушибы. Будущий ребенок также не пострадал. По словам пострадавшей, дерево, за которое она зацепилась при падении, смягчило удар.