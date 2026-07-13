Смертельный удар на шоссе: юный игрок «Нима» скончался в больнице

Во Франции 19-летний футболист «Нима» Тева Родригес скончался в больнице через двое суток после аварии на шоссе. Как сообщает Need To Know, он столкнулся с встречным фургоном недалеко от города Ним и получил травмы, несовместимые с жизнью.
ДТП произошло 5 июля на трассе в департаменте Гар, в окрестностях Нима. Спортсмен за рулем своего автомобиля столкнулся с фургоном, который двигался по встречной полосе.
В результате удара три человека были госпитализированы с тяжелыми повреждениями. Среди пострадавших оказался и Родригес. Врачи два дня боролись за его жизнь, однако усилия медиков результата не принесли.
Тева Родригес являлся капитаном дублирующего состава «Нима». В клубе его характеризовали как идеального капитана и образцового игрока. Руководство команды принесло соболезнования родным погибшего футболиста.
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