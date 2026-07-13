Ощутимое землетрясение до 7 баллов произошло в Бурятии

Ранее Life.ru писал, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4490 человек. Стихия оставила без крыши над головой почти 18 тысяч жителей, а медицинская помощь понадобилась более 32 тысячам человек. В рамках ликвидации последствий спасатели успели эвакуировать 6462 человека и передали почти 10 тысяч тонн продуктов питания и необходимых ресурсов пострадавшим.