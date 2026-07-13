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Ощутимое землетрясение до 7 баллов произошло в Бурятии

Ранним утром в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение, которое почувствовали жители соседних регионов. Подземные толчки зафиксировали в 10:18 по местному времени (05:18 мск), эпицентр находился всего в 34 километрах от посёлка Аршан.

По данным Байкальского филиала геофизической службы РАН, в эпицентре интенсивность колебаний достигала 6−7 баллов, в населённых пунктах толчки ощущались на уровне 3−4 баллов. Несмотря на ощутимую силу, разрушений зафиксировано не было.

В МЧС России по Республике Бурятия уточнили, что на территории Тункинского района были зафиксированы слабые подземные толчки. Ведётся обследование зданий и сооружений, организованы группы для оперативного реагирования на возможные последствия.

Ранее Life.ru писал, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4490 человек. Стихия оставила без крыши над головой почти 18 тысяч жителей, а медицинская помощь понадобилась более 32 тысячам человек. В рамках ликвидации последствий спасатели успели эвакуировать 6462 человека и передали почти 10 тысяч тонн продуктов питания и необходимых ресурсов пострадавшим.

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