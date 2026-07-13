Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конкурс «Угадай, что в рюмке» закончился для россиянина больничной койкой

В Приморском крае мужчина пострадал во время развлекательного конкурса.

В Приморском крае мужчина пострадал во время развлекательного конкурса. Житель села Андреевка принял участие в игре «Угадай, что в рюмке», выпил предложенную жидкость и почувствовал резкое ухудшение самочувствия, сообщили в региональном главке МВД.

Врачи диагностировали у него химический ожог полости рта и носоглотки.

Полицейские опросили участников и очевидцев происшествия. Назначена экспертиза для установления тяжести вреда, который был нанесен мужчине. Собранные материалы переданы в следственные органы.