Конкурс «Угадай, что в рюмке» закончился для россиянина больничной койкой

В Приморском крае мужчина пострадал во время развлекательного конкурса. Житель села Андреевка принял участие в игре «Угадай, что в рюмке», выпил предложенную жидкость и почувствовал резкое ухудшение самочувствия, сообщили в региональном главке МВД.
Врачи диагностировали у него химический ожог полости рта и носоглотки.
Полицейские опросили участников и очевидцев происшествия. Назначена экспертиза для установления тяжести вреда, который был нанесен мужчине. Собранные материалы переданы в следственные органы.