Конкурс «Угадай, что в рюмке» закончился для россиянина больничной койкой

В Приморском крае мужчина пострадал во время развлекательного конкурса. Житель села Андреевка принял участие в игре «Угадай, что в рюмке», выпил предложенную жидкость и почувствовал резкое ухудшение самочувствия, сообщили в региональном главке МВД.