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Силы ПВО ликвидировали и подавили 81 БПЛА над Московской областью

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали 81 беспилотник над Московской областью за минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

БПЛА были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

«На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников», — написал Воробьёв в телеграм-канале.

Крупна атака ВСУ на Московский регион продолжается второй день. За минувшие сутки было уничтожено около 300 беспилотников, причём более 70 — на подлёте к Москве.

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