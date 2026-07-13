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Три человека погибли и пять ранены при атаке БПЛА на Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение ночи над регионом был сбит и подавлен 81 беспилотник. Три человека погибли. Еще пятеро получили ранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение ночи над регионом был сбит и подавлен 81 беспилотник. Три человека погибли. Еще пятеро получили ранения.

Как уточнил глава региона, БПЛА уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

В поселке Пионерский в Истре при падении беспилотника погибли три человека, еще трое ранены. В пяти частных домах начались пожары. В истринской деревне Бабкино повреждены еще два частных дома.

В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Ранены два человека. Повреждены стены и остекление здания. Еще один многоквартирный дом поврежден в Можайске.

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