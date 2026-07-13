Три человека погибли, еще пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Подмосковье

Три человека погибли, еще пять получили ранения при атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Всего за ночь силы противовоздушной обороны, а также средства РЭБ ликвидировали над Московской областью 81 дрон ВСУ.
Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
— К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения, — написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, в Солнечногорске дрон ВСУ попал в многоквартирный жилой дом. В результате ранения получили два человека. Повреждены стена и остекление здания.
Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино — там повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон.
Днем ранее в Ставропольском крае в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.