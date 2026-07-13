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Автобус и легковушка столкнулись на железнодорожном переезде в Биробиджане

Обстоятельства столкновения устанавливают профильные службы.

В Биробиджане 13 июля спасатели выезжали на сообщение о ДТП на железнодорожном переезде по улице Трансформаторной. По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль и автобус, сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

После аварии помощь спасателей не потребовалась. Пассажирка легкового автомобиля смогла выбраться из машины самостоятельно.

На месте девушке оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о других пострадавших в сообщении ведомства не приводится.

Обстоятельства столкновения устанавливают профильные службы. В МЧС пожелали пострадавшей скорейшего выздоровления.

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