Автобус и легковушка столкнулись на железнодорожном переезде в Биробиджане

В Биробиджане 13 июля спасатели выезжали на сообщение о ДТП на железнодорожном переезде по улице Трансформаторной. По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль и автобус, сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
После аварии помощь спасателей не потребовалась. Пассажирка легкового автомобиля смогла выбраться из машины самостоятельно.
На месте девушке оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о других пострадавших в сообщении ведомства не приводится.
Обстоятельства столкновения устанавливают профильные службы. В МЧС пожелали пострадавшей скорейшего выздоровления.
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