Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре поезд сбил насмерть 53-летнего мужчину

Полиция проводит проверку по факту гибели пешехода под поездом в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре поезд сбил насмерть 53-летнего мужчину. Происшествие случилось на перегоне «Краснодар-Сортировочная-Лори» вечером 12 июля.

Мужчина переходил ж/д пути на нерегулируемом переходе. В этот момент приближался пассажирский поезд сообщением «Новороссийск-Челябинск». Машинист заметил пешехода, неоднократно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но наезда избежать не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, в результате происшествия скончался 53-летний житель станицы Каневской.

«Транспортными полицейскими проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.