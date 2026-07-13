В Краснодаре поезд сбил насмерть 53-летнего мужчину

Мужчина переходил ж/д пути на нерегулируемом переходе. В этот момент приближался пассажирский поезд сообщением «Новороссийск-Челябинск». Машинист заметил пешехода, неоднократно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но наезда избежать не удалось.