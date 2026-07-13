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В подмосковной Истре при атаке беспилотников погибли три человека

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в подмосковной Истре погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор Андрей Воробьев. Также после попадания БПЛА произошло возгорание пяти частных домов.

Кроме того, в Солнечногорске из-за беспилотника пострадал многоэтажный дом, ранены двое. В здании повреждены стена и остекление.

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