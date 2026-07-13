Во Владимире из-за падения беспилотника эвакуировали 39 человек

Во Владимире в результате падения беспилотного летательного аппарата повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По его словам, в момент происшествия людей в квартире не было. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
Из дома эвакуировали 39 человек, в том числе восемь детей. Часть жильцов разместили в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам и знакомым.
В настоящее время оперативные службы продолжают обследование мест падения фрагментов беспилотника и проводят необходимые мероприятия.
Ранее стало известно, что в Подмосковье сбили 81 дрон. В Истре в поселке Пионерский погибли три человека, еще трое ранены, возник пожар в пяти частных домах.