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Во Владимире из-за падения беспилотника эвакуировали 39 человек

Во Владимире из-за БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

Во Владимире в результате падения беспилотного летательного аппарата повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, в момент происшествия людей в квартире не было. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Из дома эвакуировали 39 человек, в том числе восемь детей. Часть жильцов разместили в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам и знакомым.

В настоящее время оперативные службы продолжают обследование мест падения фрагментов беспилотника и проводят необходимые мероприятия.

Ранее стало известно, что в Подмосковье сбили 81 дрон. В Истре в поселке Пионерский погибли три человека, еще трое ранены, возник пожар в пяти частных домах.

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