Новости Ростовской области 13 июля: БПЛА, бензин, рост цен, погода

Минувшей ночью над регионом снова работали системы ПВО. Экстренные службы за сутки не отдыхали: сводки пополнились сообщениями о погибших на воде. К сожалению, среди них есть и дети. А тем временем цены на топливо и продукты снова ползут вверх.
К чему готовиться жителям Дона в начале новой рабочей недели? Все самые важные и актуальные события — в традиционной утренней сводке «АиФ-Ростов» на 13 июля 2026 года. Читайте подробности в нашем материале.
Отражена атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 13 июля 2026.
В ночь на 13 июля 2026 Ростовская область отразила воздушную атаку ВСУ. Украинские беспилотники были обезврежены над донской столицей, тремя муниципалитетами и акваторией Таганрогского залива.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, работа по уничтожению БПЛА велась над Ростовом-на-Дону, а также Матвеево-Курганским, Аксайским и Каменским районами. Ещё один украинский дрон нейтрализовали над водами Таганрогского залива.
Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, профильные ведомства продолжают уточнять данные.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 13 июля 2026 года и большие очереди.
Ситуация на топливном рынке Дона остается напряженной. По данным оперативного мониторинга, стоимость некоторых марок бензина незначительно снизилась, что свидетельствует о частичной стабилизации отрасли. Однако на ряде частных заправок по-прежнему фиксируются резкие скачки цен.
При этом в Ростовской области продолжают действовать введенные ранее временные ограничения на отпуск топлива. Автолюбители сталкиваются с перебоями в снабжении: на некоторых АЗС бензин полностью отсутствует, а на работающих станциях водители вынуждены отстаивать длинные очереди.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 13 июля 2026 года:
• АИ-92 — 75.99 ₽/л.
• АИ-95 — 83.38 ₽/л.
• АИ-98 — 106.96 ₽/л.
• Дизельное топливо — 85.96 ₽/л.
Растут цены на продукты: сколько стоит говядина в Ростовской области 13 июля 2026?
Средняя стоимость говядины в Ростовской области достигла 708 рублей за килограмм. Аналитики посчитали, в каких муниципалитетах мясо обойдётся дороже всего, а где на нём можно сэкономить.
По данным Ростовстата, лидером рейтинга стал Таганрог — здесь за килограм говядины просят 722 рубля. На втором месте донская столица: в Ростове-на-Дону ценник остановился на отметке 716 рублей. Замыкает тройку Миллерово (705 рублей за кг).Самая бюджетная говядина оказалась в Сальске — 657 рублей.
Для сравнения, другие популярные виды мяса на Дону стоят заметно дешевле. Средний ценник на свинину по области составляет 425 рублей за килограмм, а на курятину — и вовсе 239 рублей.
Трагедии на воде: сколько человек утонули летом 2026 года по состоянию на 13 июля.
С начала купального сезона в Ростовской области на воде погибли 22 человека, в том числе трое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве отметили, что подавляющее большинство трагических случаев произошло в местах, совершенно не оборудованных для безопасного отдыха и купания.
Чтобы предотвратить новые происшествия, спасатели перешли на усиленный режим работы. Сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды по водным объектам региона.
Жара до +32: какая погода в Ростовской области 13 июля 2026.
В понедельник, 13 июля, в Ростовской области ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода, сообщают местные синоптики.
В донской столице ночью температура воздуха составит +16… +18°, днем воздух прогреется до +29… +31°. Ветер юго-западный и западный, 7−12 м/с.
По области днем ожидается от +25 до +30°, местами до +32°. Ночью температура составит +15… +20°, в отдельных районах возможно понижение до +9°. Днём местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.