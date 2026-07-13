Новости Ростовской области 13 июля: БПЛА, бензин, рост цен, погода

Минувшей ночью над регионом снова работали системы ПВО. Экстренные службы за сутки не отдыхали: сводки пополнились сообщениями о погибших на воде. К сожалению, среди них есть и дети. А тем временем цены на топливо и продукты снова ползут вверх.