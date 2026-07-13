При падении БПЛА во Владимире поврежден жилой дом

Во Владимире из-за падения беспилотника повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Как уточнил глава региона, людей в квартире в момент падения БПЛА не было. Никто не пострадал. Из жилого дома эвакуированы 39 человек, среди которых восемь детей. Часть из них расположились в пункте временного размещения, остальные — у родственников и близких.
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