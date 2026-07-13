Водителя из Китая будут судить после смертельного ДТП с автобусом в Приморье

Суд рассмотрит дело гражданина КНР, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель трех человек в аварии на трассе Раздольное — Хасан, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.
«В результате ДТП водитель и два пассажира автобуса получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, еще два пассажира автобуса получили телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
Напомним, что смертельная авария с участием туристического автобуса King Long и грузовика произошла 22 января на трассе Раздольное — Хасан в районе села Филипповка. В результате столкновения погибли три человека, еще несколько пассажиров получили травмы. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР.
Три жертвы, пять разбитых авто, пострадавшие — что известно о ДТП в Хасанском районе.
На месте работают экстренные службы.
По версии следствия, в январе 2026 года мужчина управлял крупногабаритным тягачом с тяжелым прицепом и двигался по трассе Раздольное — Хасан в сторону поселка Хасан. Как считают следователи, водитель превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом KING LONG.
О ходе расследования также поручил сделать доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Следствие считает, что водитель автобуса не имел технической возможности избежать столкновения. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 21 июля 2026 года.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что водитель грузового автомобиля, причастный к тяжёлому ДТП в Хасанском районе Приморья, был заключён под стражу.