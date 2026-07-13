Водителя из Китая будут судить после смертельного ДТП с автобусом в Приморье

По версии следствия, в январе 2026 года мужчина управлял крупногабаритным тягачом с тяжелым прицепом и двигался по трассе Раздольное — Хасан в сторону поселка Хасан. Как считают следователи, водитель превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом KING LONG.