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Супруги погибли в ВКО

В селе Уварово Глубоковского района Восточно-Казахстанской области по улице Центральная произошел пожар в частном жилом доме, в результате погибли супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, до прибытия пожарных подразделений хозяину 1948 года рождения удалось самостоятельно выбраться из горящего дома. Однако он получил отравление продуктами горения.

Прибывшие на место происшествия врачи Центра медицины катастроф провели реанимационные мероприятия, но пожилого мужчину спасти не удалось.

Во время тушения огня сотрудники ДЧС обнаружили в доме погибшую жену хозяина дома 1953 года рождения.

Пожар полностью ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Причина устанавливается.