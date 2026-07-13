Супруги погибли в ВКО

По информации пресс-службы ведомства, до прибытия пожарных подразделений хозяину 1948 года рождения удалось самостоятельно выбраться из горящего дома. Однако он получил отравление продуктами горения.
Прибывшие на место происшествия врачи Центра медицины катастроф провели реанимационные мероприятия, но пожилого мужчину спасти не удалось.
Во время тушения огня сотрудники ДЧС обнаружили в доме погибшую жену хозяина дома 1953 года рождения.
Пожар полностью ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Причина устанавливается.