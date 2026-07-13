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Огонь уничтожил хозяйственную постройку в Нижнеомском районе

Пожар в деревне Лаврино тушили шесть сотрудников МЧС.

Источник: МЧС РФ

В Нижнеомском районе Омской области загорелась хозяйственная постройка, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области. Сообщение о пожаре в деревне Лаврино поступило 12 июля в 12:08. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил всё строение.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 13:11. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают дознаватели.

Ранее мы рассказывали, что на север Омской области надвигался шторм — спасатели предупреждали о вероятности техногенных пожаров в частном секторе.

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