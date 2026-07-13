Прокуратура Подмосковья после ночной атаки беспилотников открыла горячую линию

«В Московской области городские прокуроры контролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от ночной атаки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области заработала горячая линия: тел. +7−916−240−31−28.
В ночь на понедельник 13 июля регион подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Речь идет о нескольких городских округах.
В поселке Пионерский муниципального округа Истра после падения обломков БПЛА возник пожар, из-за которого погибли три человека. В Солнечногорске БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, также повреждены частные и многоквартирные дома в Истре и Можайске.
«На месте происшествий продолжают работу экстренные службы», — заключили в прокуратуре. Согласно указанию прокурора региона Сергея Забатурина, городские прокуроры проводят личный контроль за ситуацией, а также координацию взаимодействия с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания помощи пострадавшим.