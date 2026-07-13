Собянин: 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве за ночь

Более 350 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летело в сторону Московского региона с 20:30 12 июля. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — уточнил глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
По данным главы Подмосковья Андрея Воробьева, три человека погибли, еще пять получили ранения при атаке украинских беспилотников на регион.
Кроме того, 12 июля в Ставропольском крае в результате удара беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.