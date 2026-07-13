Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве за ночь

Более 350 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летело в сторону Московского региона с 20:30 12 июля. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Более 350 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летело в сторону Московского региона с 20:30 12 июля. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — уточнил глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным главы Подмосковья Андрея Воробьева, три человека погибли, еще пять получили ранения при атаке украинских беспилотников на регион.

Кроме того, 12 июля в Ставропольском крае в результате удара беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше