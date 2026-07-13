В Красноярском крае сообщники похитили из бюджета 1,9 миллионов

Обвиняемые подыскали 37 жителей Уярского района, которые подходят под категорию нуждающихся в социальном обслуживании. Заполучили у них копии документов, оформили их. Затем каждый месяц предоставляли отчеты о якобы проделанной работе и получали за это перечисления их бюджета.