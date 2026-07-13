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Без мошенников, но с наркотиками: омская полиция дала сводку за воскресенье

Впервые за долгое время в Омской области не зарегистрированы за сутки случаи обмана жителей региона посредством телефона или сети интернет.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция не зарегистрировала за минувшие сутки ни одного киберпреступления, совершенного в отношении жителей региона посредством телефона или сети интернет. Однако, двое жителей региона попались с запрещенными веществами.

Всего 9 уголовных дел завели омские полицейские за прошедшие 24 часа. Из удивительного — случаи кибермошенничества за минувшие сутки не выявлены. Зато были выявлены два факта незаконного хранения и сбыта наркотических средств. Об одном в полиции рассказали подробно. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками задержали на остановке общественного транспорта «Дворец творчества» 36-летнего жителя Советского округа, изъяв у него синтетический наркотик. Еще одно уголовное преступление было совершено в Тарском районе — у местного жителя пропала сумка с банковскими картами, которыми в последующем были оплачены покупки в магазинах почти на 3 тысячи рублей. Ведется работа по задержанию подозреваемого.