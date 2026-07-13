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Собянин: 350 дронов летели на Москву, большинство сбито на дальних подступах

50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

Источник: Комсомольская правда

Более 350 украинских беспилотников зафиксировано на подлете к Московскому региону с 20:30. Об этом в понедельник в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Основную часть вражеских дронов удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах, еще 50 аппаратов уничтожены непосредственно перед столицей, уточнил мэр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения беспилотников в Истре погибли три человека, еще трое получили ранения. В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный дом. Два человека пострадали.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно наносят удары по российским регионам. Очередная массированная атака пришлась на Московскую область 12 июля. Тогда в течение суток было зафиксировано около 300 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

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