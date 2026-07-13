Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Бурятии

В Тункинском районе Республики Бурятия произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Подземный толчок зафиксировали в 05:18 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 7,6 км к северо-западу от населенного пункта Кырен, в 34 километрах от поселка Аршан.
По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 12,9. Отголоски сейсмособытия докатились и до соседнего Приангарья, в том числе в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Слюдянке и ряде других поселений интенсивность толчков оценивается в 3 балла.
В самом Тункинском районе, по информации ЕДДС, местные жители ощутили слабые толчки. На месте происшествия уже организована работа специальных групп МЧС по обследованию зданий, социально значимых объектов и объектов инфраструктуры.
Тункинский район расположен в пределах Байкальской рифтовой зоны, которая тянется от Монголии до Якутии и включает в себя озеро Хубсугул. Данный регион традиционно характеризуется высокой сейсмической активностью из-за процессов расхождения земной коры.
Напомним, в ночь на воскресенье, 12 июля, землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Охотском море в районе северной части Курильских островов. Жители Сахалина и Курильских островов колебаний не почувствовали.