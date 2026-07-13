Мужчина стал фигурантом дела за хранение наркотиков в Иркутском районе

IrkutskMedia, 13 июля. В Иркутском районе сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину за незаконное хранение наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело. Правоохранители изъяли у него более 1 кг наркосодержащих растений.
Как рассказали в пресс-службе Транспортной полиции региона, во время обыска по месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли полимерные пакеты с растительной массой. Задержанный рассказал, что наркотик приготовил самостоятельно и хранил для личного употребления, без цели сбыта.
Кроме этого под крышей дома задержанного стражи магистралей обнаружили и изъяли восемь кустов в горшках. Из объяснений мужчины следует, что кусты он выращивал и хранил также для личного употребления.
Экспертиза показала, что в изъятых пактах хранилось более 102 грамм наркотиков. А общий вес восьми кустов наркосодержащих растений составил более 960 грамм.
В настоящее время фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Ангарске сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которых подозревают в попытке сбыта крупной партии запрещенных веществ. По версии правоохранителей, мужчина и его сожительница хранили наркотики в квартире для дальнейшего распространения через интернет-магазин.