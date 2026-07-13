В Дудинке рекультивировали загрязненную землю возле нефтебазы

В Дудинке рекультировали загрязненную землю возле нефтебазы. Как рассказали в краевой прокуратуре, в мае 2022 года из-за эксплуатации промышленной ливневой канализации произошел пролив сточных вод с содержанием нефтепродуктов. Загрязнение вышло за пределы производственной площадки и захватило участки у берега Енисея.